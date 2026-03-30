関西電力のグループ会社が取引先の警備会社に水増し請求させ、現金などのキックバックを受け取っていた問題で、水増し額は約2億9000万円に上ることが分かりました。 関西電力の子会社「かんでんエンジニアリング」は去年6月、「社員と取引先の警備会社の社長が結託して、警備費用を実際の費用より水増しした金額で請求し、その金額を両社で分配している」という趣旨の内部通報を受け、外部の弁護士による調査を行っていまし