バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子のＮＥＣ川崎は３０日、ともに日本代表で２８年ロサンゼルス五輪での活躍も期待されるアウトサイドヒッターの佐藤淑乃（２４）、オポジットの和田由紀子（２４）が来シーズンからイタリア１部リーグのクラブへ移籍することを発表した。佐藤はミラノ、和田は日本代表セッターの関菜々巳（２６）が在籍するアルシーツィオへ移る。同リーグには日本代表主将の石川真佑（２５）＝ノヴァーラ＝も所