JR東日本のロゴ30日午後4時10分ごろ、福島県会津若松市のJR磐越西線堂島駅で、会津若松行きの上り普通列車（2両編成）がホームから約100メートル行き過ぎた位置で停止した。JR東日本によると、ワンマン運転で、運転士が無線の内容に気を取られ考え事をしていた。非常ブレーキを使ったが乗客約50人にけがはなかった。同社の判断で列車はそのまま次の会津若松駅に向かった。堂島駅ホームには客が1人おり、代わりのタクシーを手配