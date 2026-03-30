高市首相は、今月おこなった日米首脳会談で、ホルムズ海峡への艦船派遣をめぐる法的な制約には、「憲法も含まれる」と伝えたことを明らかにしました。中道改革連合階幹事長「私は首相はちゃんと憲法上の制約あると伝えたと考えておりますが、間違ってますか」高市首相「我が国の法律の範囲内で、できることとできないことがある旨を伝え、これについて詳細に説明をしました。あえて憲法も含むのかというお話ではございますので、