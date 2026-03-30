歌手の和田アキ子が３０日に自身のインスタグラムを更新し、最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」についてつづった。「昨日、ＴＢＳ『アッコにおまかせ！』レギュラー放送最終回を迎えました」と書き出した和田。「最後の挨拶でもお伝えしましたが、ここまでやってこられたのは、番組のスポンサーになっていただいた企業の皆様、番組を制作してくれたスタッフの皆様、いつも生放送を盛り上げてくれた、１回出ても、