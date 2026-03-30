都内のホテルで不動産会社「レーサム」の元会長の男とともに覚醒剤などを所持した疑いで逮捕された30代と20代の女性2人が不起訴になりました。30代と20代の女性2人は2024年6月、不動産会社「レーサム」の元会長の男とともに、東京・千代田区の高級ホテルで覚醒剤約0.208グラムとコカイン約0.859グラムを所持した疑いで、2025年5月、逮捕されました。東京地検はこの女性2人について、30日までに不起訴処分としました。理由について