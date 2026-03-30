春の全国交通安全運動を前に、モデルのゆうちゃみさんやお笑いコンビ「タイムマシーン3号」が交通安全を呼びかけました。30日、東京・調布市で、警視庁の交通安全広報大使をつとめる、ゆうちゃみさんや、タイムマシーン3号が交通安全を呼びかけました。3人は来月1日から自転車の青切符制度が導入されることも踏まえ、会場に集まったこどもたちと一緒に自転車の交通ルールに関するクイズなどに取り組みました。東京都は他県に比べて