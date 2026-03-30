【モデルプレス＝2026/03/30】モデルの西山茉希が3月30日、自身のInstagramを更新。10人分の料理を作っている動画を公開した。【写真】40歳2児のママモデル、椎茸醤油漬け・焼肉サラダ…大人6人・子供4人の食卓◆西山茉希、10人分の料理動画公開西山は「＃大人6人」「＃子供4人」のハッシュタグを添え、「西山家の春集会」とコメント。牛肉茄子えのきのオイスター炒め、ウズラの椎茸醤油漬け、エビと枝豆トマトのガーリックオイル