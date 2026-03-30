中東情勢の緊迫化による原油不足の影響で、石油から作られるナフサが高騰していることから、来月から値上げを行う化学メーカーが相次いでいます。「積水化学工業」は、スプリンクラー用の配管などに加工される塩素化塩化ビニル樹脂などについて、来月出荷分から値上げをすると発表しました。国内販売向けには、1キロあたり55円以上の値上げとなります。「自助努力での解決が極めて困難になっている」としています。また、山口県に