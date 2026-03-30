江戸東京博物館（東京都墨田区）は３０日夜、新装開館を３１日に控えて記念セレモニーを開いた。３階の「江戸東京ひろば」天井と柱（計４０００平方メートル）に新たに投影される大型映像がお披露目されたほか、連獅子のパフォーマンスで４年ぶりの開館を祝った。大型映像の点灯式では、葛飾北斎「冨嶽三十六景」や歌川広重「名所江戸百景」などの浮世絵、甲冑（かっちゅう）や刀剣といった収蔵品が次々と投影され、迫力ある映