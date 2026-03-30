政府・与党は来年度予算の年度内成立を断念し、つなぎとしての暫定予算が30日夕方、成立しました。暫定予算は、参議院本会議で与党と立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。対象期間は、来月1日から11日までで、一般会計の歳出総額はおよそ8兆5600億円です。一方、高市首相は自民党役員会で来年度予算を年度内に成立させられなかったことを「残念だ」と述べたということです。自民・鈴木幹事長「（高市首相の発言は）当初