回を重ねるごとに登場人物の魅力が際立っているNHK朝ドラ『ばけばけ』。女性キャラクターを演じる俳優たちのハマり役ぶりにも注目が集まっています。All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』でハマり役だったと思う女性俳優」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキ