2026年4月1日は「巳の日」「大明日」「天一天上」の3つの吉日が重なるトリプル開運日。この日の行動が金運を高め、豊かな未来を切り開くきっかけとなるかもしれません。せっかく巡ってきたこのチャンスをうまく生かすために、この日の過ごし方のポイントを押さえておきましょう。吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、大きな実りを引き寄せてくださいね。4月1日にやってくる3つの吉日▼巳の日（