花嫁とWeddingをコンセプトとしたアイドルグループ「June bride」の清宮羽花さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。「約2週間前に緊急搬送」されたプロデューサーと連絡が取れないことを報告しました。【画像】報告全文を読む「大変なことになってたんですね」清宮さんは1枚の画像を投稿。「いつもJune brideを応援していただき、誠にありがとうございます。プロデューサーが約2週間前に緊急搬送されて以降、連絡が取れない