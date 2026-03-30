上越市は30日、酒気帯び運転し当て逃げしたとして60代の男性職員などに懲戒処分を発表しました。免職の処分を受けたのは板倉区総合事務所に勤務する60代の男性職員です。上越市によりますと男性職員は去年7月7日午後1時頃、外出先から自家用車を運転して帰宅途中、コンビニエンスストアに立ち寄り、酒類を購入してコンビニの駐車場に止めた自家用車の中で飲酒し、そのまま帰宅しました。帰宅後、さらに飲酒して寝たあと、午後7時半