Q. ダイエット中の缶コーヒー、「微糖」は1日何本までなら安心ですか？Q. 「仕事で眠気覚ましに、缶コーヒーを1日1〜2本飲んでいます。気分転換になるので、微糖のものをよく飲むのですが、ダイエット中の注意点はありますか？」A. 「微糖」も糖類を含むので、ダイエット中はできればブラックに仕事中のリフレッシュにコーヒーを飲む習慣がある人は多いと思います。しかしダイエット中であれば、「微糖」という言葉には注意が必要