スズキ本格「“2人乗り”スポーツカー」斬新すぎて“反響殺到”！2026年3月も後半に入り、暖かな春の陽気とともにオープンカーでのドライブが心地よいシーズンがやってきました。そんな季節だからこそ取り上げたい、スズキが過去に発表した度肝を抜くオープンスポーツカーについて、SNSなどでの評価を含めて振り返ってみましょう。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ本格「“2人乗り”スポーツカー」です！（37枚）そのモ