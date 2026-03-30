Photo: SUMA-KIYO Apple Watchのバンド、みなさんは納得のいく一本に出会えていますか？僕は、完璧なフィット感が欲しいので、面ファスナーで長さを自由に調節できるタイプをメインで使っているのですが、装着するたびに位置を探って微調整するのが、地味に手間だったりします。かといって、カチッと一瞬で固定できる金属ベルトは重厚すぎて、スポーツや長時間のアクティビティで使うには少