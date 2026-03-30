イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、現地３月31日に行なわれる日本代表戦の前日会見に出席した。報道陣から、ブライトンに所属する三笘薫のクオリティについて質問されると、「彼は10番のポジションで先発すると思う」とし、次のように続ける。 「彼を止めるのは難しい。最善の方法は、彼へのボールの供給を断つこと。彼はターンを好む、両方向へのターンを好む。ドリブルに強く、加速力にも秀でている。非常に