広島県福山市は、公用車を運転中に事故を起こした60代の男性職員を戒告処分にしました。職員は、去年、福山市内の道路を走行中にカーブを曲がり切れずガードレールに正面衝突し、一緒に乗っていた同僚も骨折などのケガをしました。市の聞き取りに対し、「ウトウトしていた」と話しているということです。（2026年3月30日放送）