日本最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション』がこの夏、新潟で初めて開かれます。タレントでモデルの村重杏奈さんが来県し、魅力をアピールしました。 今年7月に開催される『NAMICS presents TGC 新潟 2026』。3月30日に開かれた記者発表会で会場を盛り上げたのは、タレントでモデルの村重杏奈さんです。【村重杏奈さん】「TGCといったら憧れのステージ。何が何でも立ちたかったTGCのステ