ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。65歳の誕生日（レベル65）を迎えたことへの反響に感謝の言葉を綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「レベル65でも自分発信するのが目標でした」「ALSが進行していくとしてもなんとか工夫していこうと思っています」 【ＡＬＳ闘病】