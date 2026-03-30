中東情勢の先行きの不透明感から、週明け３０日の東京株式市場は全面安の展開となった。日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値から２８００円超下落し、終値は１４８７円２２銭安の５万１８８５円８５銭だった。原油価格高騰の長期化によるインフレ（物価上昇）や景気悪化が意識され、売り注文が相次いだ。東証プライム銘柄の９割超が下落した。物価上昇への懸念から、東京債券市場では、長期金利の代表的な指標となる