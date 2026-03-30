隅田川は墨田区の西端を沿うように流れている。この川には徒歩で通行できる橋は区内に９つある。スポーツ報知ではその橋を個別に紹介。名前の由来や歴史などを紹介する。第４回は「水神大橋」。＊＊＊【水神大橋（すいじんおおはし）】墨田区に架かる橋で最北に位置。そして最も新しい通行できる橋だ。１９８８年に架けられ地震などの災害に備えて再開発された。この地域は防災拠点で東（墨田区側）と西（荒川区側）を結