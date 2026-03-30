文化放送で放送中の『Girls²のがるがるトーク！』は、このたびの春の番組改編でのリニューアルと、同局のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」での公式チャンネル開設を記念し、4月5日（日）20時から、QloveR会員限定の特別生配信『Girls²のがるがるトーク！～祝・QloveR開設！はじめての生配信SP！～』を実施する。 『Girls²のがるがるトーク！』は、ガー