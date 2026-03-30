江戸東京博物館は３１日にリニューアルオープンを迎え、前日となった３０日に記念イベントが開催された。同博物館は１９９３年に開館。２０２２年４月に大規模改修のため休館しており、今回のリニューアルで４年ぶりの再開となる。江戸から現代までの約４００年間を中心に、実物資料や復元模型・体験型資料を用いて紹介している。「常設展示室」に入ると、まずは原寸大の「日本橋」をわたることができる。内部に入れる体験型