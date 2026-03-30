４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。「普段、ミスチルの曲を聴くか？」という番組からの質問に「ほぼないです」と即答した桜井。「ツアーが始まるぞって時に予習で『ああ、こういう曲だったんだ』って、本当に思い出すためにカラオケで歌ってみようとか」と苦笑。「今、どんな風に自分は