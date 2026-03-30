海を渡った日本の大砲が、いきなり米全国紙の主役に躍り出た。米全国紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」電子版は開幕週末の「勝者と敗者」を特集し、日本人打者ではブルージェイズの岡本和真内野手（２９）とホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）を「勝者」として大きくクローズアップした。記事は、日本から渡米した長距離砲に向けられていた警戒や半信半疑を踏まえた上で、開幕直後の働きぶりを高く評価している。評価の急先鋒と