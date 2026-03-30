３１日にリニューアルオープンする東京都墨田区の江戸東京博物館で３０日に大型映像投影の点灯式が行われ、小池百合子都知事（７３）が出席した。大型映像投影は、３１日から少なくとも５月のゴールデンウィークまで、同博物館の３階広場の天井で午後５時２０分から同８時まで流される。点灯スイッチを俳優の風間俊介とともに押した小池氏は、動く浮世絵を見上げながら「技術発展して、江戸のコンテンツが今の技術でこのように