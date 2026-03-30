ＦＩＦＡランク４位のイングランド代表は３０日、日本代表との国際親善試合（日本時間１日）に向け、トゥヘル監督の記者会見を行った。ドイツ人指揮官は日本戦に向けた意気込みを語った。＊＊＊指揮官は「日本と戦えることは本当に喜ばしい。日本は素晴らしいチームであり、素晴らしい文化を持つ国だ」と対戦を心待ちにした。イングランド・プレミアリーグのブライトンでプレーするＭＦ三笘薫について話題が及ぶと「