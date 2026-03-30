【モデルプレス＝2026/03/30】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが3月29日、自身のInstagramを更新。お花見弁当を公開した。【写真】35歳日テレアナ1児の母、花ウインナー・パプリカの肉巻き…豪華弁当◆郡司恭子アナ、彩り豊かなお花見弁当披露郡司アナは「今週のごはん」と添え、手料理と弁当の写真を3枚投稿。1枚目は、こんがりと揚がった唐揚げにサラダを添えた写真で「東原亜希さんのYouTube【運動会弁当】を拝見して 唐揚げ