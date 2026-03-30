桜島と、錦江湾に浮かぶ小さな島・新島を結ぶ連絡船がきのう29日で運航を終了しました。40年以上、島の暮らしや観光を支えた連絡船。最後の日を取材しました。行政連絡船「しんじま」 桜島と、新島を結ぶ定員12人の定期船 29日、最終運航の日を迎えた鹿児島市の行政連絡船「しんじま」。桜島と、その北東およそ1.5キロに浮かぶ新島を結ぶ定員12人の定期船です。 1982年に運航が始まって以来、40年以上、週3回、1日3往復してきま