【モデルプレス＝2026/03/30】モデルで女優の久間田琳加が3月29日、自身のInstagramを更新。春のコーディネートを公開した。【写真】25歳美人女優、超ミニ丈で「まさに女神様」◆久間田琳加、スラリ美脚際立つブラウス×ミニスカコーデ披露久間田は「桜の季節」「一足先に春コーデ」とつづり、桜並木で撮影したコーディネート写真を投稿。白のブラウスに同色のミニスカートを合わせ、フードとポケットが付いたピンクの大判ストール