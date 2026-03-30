ロサンゼルス・ドジャースが2026年3月27日（日本時間）にインスタグラムを更新。大谷翔平選手（31）と元NBAロサンゼルス・レイカーズで活躍したレジェンド、マジック・ジョンソン氏（66）との始球式での2ショットを披露した。ジョンソン氏は、ドジャースの共同オーナーをつとめる。「Showtime to Shotime」球団公式インスタグラムは「Showtime to Shotime」とし、ジョンソン氏の投球を大谷選手が受ける姿や笑顔の2ショット写真など