本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 3/30（月） EUR/USD 1.1450（8.70億ユーロ） 1.1500（5.71億ユーロ） 1.1525（5.89億ユーロ） 1.1550（10.0億ユーロ） 1.1650（5.38億ユーロ） USD/JPY 目立った設定なし GBP/USD 目立った設定なし ユーロドルは1.1500、1.1525、1.1550など現行水準付近に期限設定が集まっている ドル円、ポンドドルは目立った設定はみら