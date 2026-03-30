秋田朝日放送 観光客の増加に対応するため、秋田県仙北市角館町のホテルがリニューアルし新たな客室とレストランが出来ました。昔の日本にタイムスリップしたような気持ちになれるホテルです。 ＪＲ東日本秋田支社が運営する仙北市角館町のホテル「和のゐ角館」がリニューアルオープンしました。もともと客室は３部屋でしたが、西宮家の３つの蔵と母屋の離れ座敷を新たに改装し客室３部屋を追加したほか