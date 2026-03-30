「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。グランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』の第二弾出演アーティストを発表した。【比較写真】「すっぴんからレベチ美人」「“レベル40”に見えない」後藤真希のすっぴん→セルフメイクのビフォー・アフター『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代