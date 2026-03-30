子役出身の俳優・鈴木福（21）と本田望結（21）が、映画監督の福田雄一氏のXに登場し、話題を集めている。【写真】感慨深すぎる… 鈴木福＆本田望結、渋めの店で“打ち上げ”飲み2ショット福田監督は30日までの投稿で、鈴木と本田がビールジョッキを持つ2ショットを披露。鈴木の20歳の誕生日に「お誕生日おめでとう！福くんが20歳なんて感慨深いです！」とLINEしたところ、ようやく実現したと明かした。「どうせなら『コドモ