サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）にウェンブリーでイングランドと対戦する。イングランドのトーマス・トゥヘル監督（52）が前日会見に臨み、MF三笘薫（ブライトン）を警戒した。「彼は10番のポジションで先発するのではないかと予想している。両方向にターンでき、ドリブルも加速力もある。素晴らしい選手」と絶賛。「彼を止めるのは難しい。パス供給を断つことがチームとしての最優先事項になる」と対策を口にした。