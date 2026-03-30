演出家でタレントのテリー伊藤（76）が、2014年に亡くなった俳優・高倉健さんの愛車を公開し、話題となっている。【映像】“国宝級”高倉健さんの愛車（複数カット）無類の旧車好きとして知られているテリーは、Instagramで4代目トヨタ・クラウンやモーリス・マイナー・トラベラー、フォルクスワーゲン ザ・ビートルなど、愛車を数多く紹介してきた。“国宝級”高倉健さんの愛車を公開2026年3月29日の投稿では、“国宝級”だ