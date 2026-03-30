＜『さにしゃんサンゴSHOW!! ～35年目の音楽旅団ツアー～』ファイナル公演オフィシャルレポート＞ BEGINが開催してきたデビュー35周年記念の全国ホールツアー『さにしゃんサンゴSHOW!! ～35年目の音楽旅団ツアー～』が3月28日、29日の沖縄・石垣市民会館公演をもってツアーファイナルを迎え、大盛況のうちに幕を閉じた。 （関連：【写真あり】『さにしゃん