Jリーグは30日、J1百年構想リーグEAST第5節で退場を命じられたFC町田ゼルビアFWエリキに対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。エリキは28日にホームで開催された川崎F戦に先発出場。しかし、後半31分にルーズボールに走り込むと、ボールを処理したDF丸山祐市の足を踏んでしまい、レッドカードが提示された。Jリーグ規律委員会は、日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、