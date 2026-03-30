4月1日から自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符」制度が始まります。青切符導入でどう変わるのか、県内の現状を取材しました。ここは、広島市南区の交差点です。歩行者用信号が点滅して、赤に変わりました…。■大江芳樹記者「赤信号で横断歩道を渡っています。非常に危ないです」信号無視です。左折の車も停止せざるを得ませんでした。違反はほかにも…。■大江芳樹記者「こちらの男性はスマホを操作しながら自転車を運