本日の日経平均株価は、中東情勢の悪化懸念や権利配当落ちによる処分売りが響き、前日比1487円安の5万1885円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、29日に配信した【杉村富生の短期相場観測】で取り上げられたＩＮＰＥＸ [東証Ｐ