4月から変わる自転車の青切符制度についてお伝えします。交通切符には、重い違反で刑事罰の対象となる「赤切符」と、比較的軽い違反で、反則金の対象となる「青切符」があり、4月1日からは、自転車にもこの「青切符」が適用されるようになります。スタジオに自転車を用意しました。「青切符」を切られる違反は113あるんです。「ながらスマホ」や「信号無視」などは、危険な行為だと分かると思うんですが、大瀬戸さん、こちらはどう