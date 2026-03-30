出会いと別れの春。 五島市の港では、島を離れる人と見送る人が別れを惜しむ姿が見られます。 五島市の福江港ターミナル。 友達と写真を撮っていたのは進学のため島を離れる田中 千之助さんです。 （田中 千之助 さん） 「みんなとても優しくてあたたかい仲間。向こうの高校では陸上をするので夢を叶えるために頑張る」 フェリーと岸壁を結ぶ紙テープ。 旅立つ人と見送る人の思いを