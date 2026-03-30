この記事をまとめると ■鮮魚便や青果便では収穫量によって荷室に余裕ができたり入らなかったりする ■余裕ができた場合は混載を進める取り組みが広まっている ■「物流効率化プラットフォーム」を導入する企業も出始めた 空いたスペースを有効活用 24時間365日、全国各地を駆け回っている流通シーンのトラックたち。そのほとんどが運送会社または荷主の専業でその日のオーダーを受けた荷物を積み込み走っているため、時として当