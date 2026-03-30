「痩せたのに、気づけば戻っている」--そんなリバウンド経験ありませんか？食事を減らして体重が落ちたはずなのに、ふとした瞬間に感じる体の変化。「せっかく頑張ったのに」と感じる一方で、「自分の意志が弱いのかも」と思ってしまう人も少なくありません。ただ、リバウンドは“努力不足”だけで起こるものではないのです。無理な食事制限は“続かない”体重を早く落としたいとき、食事量を大きく減らしてしまいがち。ただ、その