グローバルボーイズグループ・JO1が、アメリカ最高峰の音楽賞『iHeartRadio Music Awards 2026』の「World Artist of the Year」部門に日本人アーティストとして初めてノミネートされ、26日（現地時間）にアメリカ・ハリウッドにあるドルビー・シアターで開催された授賞式に川尻蓮、河野純喜、與那城奨が出席した。【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚『iHeartRadio Music Awards』は、iHeartMediaが米国内に