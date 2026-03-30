しっかり休んでいるはずなのに、なぜか疲れて見える。一方で、特別なケアをしているわけではないのに、いつもすっきりと若々しく見える人もいます。この違いは体力の差ではなく、“疲れの見せ方”にあります。疲れをそのまま表に出している忙しい日が続くと、無意識に姿勢が崩れたり、表情が固まりやすくなるもの。そうした変化は、そのまま「疲れている印象」として伝わります。でも、若々しく見える人は肩の力を抜き、表情をやわ